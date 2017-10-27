ناجية من هجوم هيروشيما تنضم لحملة القضاء على الأسلحة النووية لتسلم نوبل للسلام

قالت منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان)، الخميس، إن ناجية من هجوم هيروشيما النووي عمرها 85 عاما، ستنضم إليها في تسلم جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وستصعد سيتسوكو ثورلو، التي كان عمرها 13 عاما حين وقع الهجوم في الـ 6 من أغسطس/ آب 1945، إلى المسرح في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول بصحبة بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة لتسلم جائزة نوبل للسلام.

وقالت الحملة في بيان “ثورلو شخصية بارزة في آيكان منذ تدشينها العام 2007” وأضافت: “لعبت دورا محوريا في مفاوضات الأمم المتحدة التي أدت إلى اعتماد المعاهدة المهمة لحظر الأسلحة النووية في يوليو/تموز”.

وسعت ثورلو عبر 7 عقود من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، وهي مولودة في اليابان وتعيش حاليا في كندا.

وفي هيروشيما تم إنقاذها من بين أنقاض مبنى منهار على مسافة نحو 1.8 كيلومتر من موقع سقوط القنبلة النووية. وروت ثورلو في شهادتها عن ما مرت به أن زميلاتها في المدرسة احترقن أحياء.