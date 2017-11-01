مسؤول: واشنطن تتفاوض خلسة مع بيونغ يانغ بعيدًا عن أعين ترامب

قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تنتهج خلسة أسلوب الدبلوماسية المباشرة مع كوريا الشمالية، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا أن مثل هذه المحادثات مضيعة للوقت.

وقال المسؤول إن المفاوض الأمريكي مع كوريا الشمالية جوزيف يون يتواصل مع الدبلوماسيين في بعثة بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة باستخدام ما يسمى “بقناة نيويورك”.

ويأتي هذا في وقت تغذي فيه تراشقات عدائية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المخاوف من اندلاع صراع عسكري.

وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في 17 أكتوبر تشرين الأول إنه سيواصل “الجهود الدبلوماسية…حتى سقوط أول قنبلة” فإن حديث المسؤول الرفيع يعد أوضح إشارة إلى أن الولايات المتحدة تبحث بشكل مباشر قضايا تتجاوز الإفراج عن أسرى أمريكيين رغم رفض ترامب إجراء محادثات مباشرة لاعتقاده بأنها لا جدوى منها.

وقال المسؤول الرفيع بالخارجية الأمريكية إن التواصل بين الجانبين “ليس محدودا على الإطلاق سواء من حيث الوتيرة أو المحتوى”.

وأضاف أن من بين النقاط التي طرحها يون على الجانب الكوري الشمالي “وقف اختبار” القنابل والصواريخ النووية.

لكن ما من إشارة إلى أن الاتصالات الجارية وراء الكواليس ساهمت في تحسن العلاقات التي تدهورت بفعل التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووفاة الطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير بعد أيام من إطلاق بيونجيانج سراحه في يونيو حزيران الماضي واعتقال ثلاثة أمريكيين آخرين.