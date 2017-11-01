شاهد كيف تصرف منفذ هجوم نيويورك بعد تنفيذ عملية الدهس (فيديو وصور)

تستحضر مدينة نيويورك اليوم الأربعاء، الفاجعة التي عاشتها في الـ 11 من سبتمبر من العام 2001 عندما هاجم تنظيم القاعدة برجي مركز التجارة العالمي، في منهاتن بطائرات مخطوفة أدت إلى مقتل أكثر من 2600 شخص.

ويأتي هذا الاستحضار بعد حادثة الدهس التي نفذها مهاجر -أمس- بحق راكبي الدرجات على بعد بضع بنايات عن برجي مركز التجارة العالمي.

وكان مهاجر، قيل إنه ينتمي لتنظيم داعش، نفذ هجومًا بشاحنة على عدد من المارة، وراكبي الدراجات الهوائية على امتداد نهر “هدسون” في مدينة نيويورك أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين.

Eyewitness to NYC truck attack says alleged suspect "sprinted toward group of kids" after crashing into school bus. https://t.co/6q7VrTSU4x pic.twitter.com/MBhWr9beWl — ABC News (@ABC) November 1, 2017

هذه الحادثة، صنفتها السلطات الأمريكية على أنها عمل إرهابي، وهي تعد ثاني أشد الحوادث الإرهابية دموية في مدينة نيويورك منذ هجمات 11/9.

هيئة المهاجم

صدم المهاجم، الذي بدا ذا لحية “كثة” شاحنته بعد تنفيذ عملية الدهس بحافلة مدرسة، ثم خرج من الشاحنة مسرعًا من أجل الهرب، إذ بدت عليه علامات الارتباك وهو يركض بين السيارات.

تمكنت الشرطة من إصابته في منطقة البطن ومن ثم ألقت القبض عليه، وتبين أنه يحمل بندقية من النوع الذي يقذف كرات الطلاء بالإضافة إلى بندقية ضغط هواء.

وتعيد حادثة الدهس الإرهابية التي جرت أمس في منهاتن، إلى الأذهان حوادث إرهابية مماثلة تسببت في سقوط عشرات الضحايا.

من هو منفذ الهجوم؟

يدعى سيف الله صايبوف، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وتعود أصوله إلى أوزبكستان، وكان وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010.

يقطن صايبوف مدينة “تامبا” بولاية فلوريدا، وهو متزوج ولديه طفلان، وبحسب ما يذكره مقربون من المهاجم أنه كان “شخصًا سعيدًا جدًا”، يحب الولايات المتحدة، مؤكدين أنه ليس إرهابيًا، “وأنه سعيد دائمًا، ويبتسم طوال الوقت”.

غير أن مسؤولين أمريكيين ذكروا، أن لدى صايبوف سجلًا جنائيًا، لكن أغلب سجله يتضمن مخالفات مرورية، ارتكب معظمها في ولايتي “ميسوري” و”بنسلفانيا”.

ويعمل الشاب الأوزبكي سائق شاحنة تجارية، وعاش فترة من الزمن في ولاية “نيوجيرسي”.

تقول تقارير إعلامية إن هناك علاقة بين منفذ الهجوم وتنظيم داعش، إذ عثرت الشرطة الأمريكية بالقرب من الشاحنة التي استخدمها في عملية الدهس على رسالة يُظهر فيها ولاءه لداعش، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوه يقول “الله أكبر” عندما خرج من شاحنته.