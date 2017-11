شاهد كيف تصرف منفذ هجوم نيويورك بعد تنفيذ عملية الدهس (فيديو وصور)

تستحضر مدينة نيويورك اليوم الأربعاء، الفاجعة التي عاشتها في الـ 11 من سبتمبر من العام 2001 عندما هاجم تنظيم القاعدة برجي مركز التجارة العالمي، في منهاتن بطائرات مخطوفة أدت إلى مقتل أكثر من 2600 شخص.

ويأتي هذا الاستحضار بعد حادثة الدهس التي نفذها مهاجر -أمس- بحق راكبي الدرجات على بعد بضع بنايات عن برجي مركز التجارة العالمي.

وكان مهاجر، قيل إنه ينتمي لتنظيم داعش، نفذ هجومًا بشاحنة على عدد من المارة، وراكبي الدراجات الهوائية على امتداد نهر “هدسون” في مدينة نيويورك أمس الثلاثاء؛ ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين.

Eyewitness to NYC truck attack says alleged suspect "sprinted toward group of kids" after crashing into school bus. https://t.co/6q7VrTSU4x pic.twitter.com/MBhWr9beWl

