حادثة دهس وإطلاق نار في منهاتن الأمريكية تخلف 6 قتلى و11 جريحا (صور فيديو)

سقط 6 قتلى وأصيب 11 جريحا في حادث دهس وإطلاق نار بيحي مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال مسؤولون بالشرطة إن شرطة مدينة نيويورك تحقق في تقارير عن إطلاق نار وسيارة تصدم الناس في مانهاتن السفلى مساء اليوم الثلاثاء وإن شخصا اقتيد إلى الحبس.

واحتشد عدد كبير من سيارات الشرطة عند تقاطع شارع ويسر ستريت، وشارع تشامبرز في منطقة تريبيكا.

وقالت سرطة نيويورك في تغريدة قبل قليل إنها اعتقلت شخصًا، وإنه تم إغلاق المنطقة.

وأعلنت دائرة إطفاء نيويورك أن أفرادها يستجيبون لنداء عن حادث صادم تعرض له عدد من المارة.

ولَم يتضح ما إذا كان هناك رابط بين الحادثين، بحسب قناة “إن بي سي نيوز”.