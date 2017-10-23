اعتقال أخطر مقاتلة في صفوف “تنظيم القاعدة” بالجزائر

أسفرت عملية عسكرية كبرى بجبال ولاية جيجل شرقي الجزائر عن اعتقال متشددة تبلغ من العمر 69 عامًا، تعدّ من أخطر المقاتلات بصفوف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، إن المقاتلة “شريفة/ح” قد التحقت بالتنظيم المتشدد منذ العام 1996، وهي زوجة المتشدد “إسماعيل/ب” الذي قضت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي قبل أيام، وهي أيضًا والدة عنصرين متشددين خطيرين تمّ القضاء عليهما خلال عملية عسكرية نوعية ويُسمّيان “سعيد وعثمان”.

وأضاف البيان أن اعتقال أخطر مقاتلة جزائرية بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، يأتي ضمن “العملية النوعية المنفذة من طرف وحدة تابعة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، قرب بلدة سلمى بن زياد، بولاية جيجل”.

وأوضح البيان أنه تم تحديد هويتي متشددين خطيرين قُضي عليهما في بداية العملية العسكرية المستمرة، ويتعلق الأمر بالمسلحين “بوجعفر/ب” و”أبو زكرياء سعيد” إضافة إلى المدعو “عبد الهادي عبد الرحيم” الذي التحق بجبال المتشددين العام 1995.

وتمكنت قوات الجيش الجزائري من تدمير مخبأ كان يستغله المتشددون في بلدة “سلمى بن زياد” بولاية جيجل شرقي البلاد، وإلقاء القبض على 3 عناصر مسلحة تُدينُ بالولاء لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.