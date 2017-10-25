العبادي يلتقي أردوغان في أنقرة‎ بعد دفء علاقات البلدين

المصدر: ا ف ب

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء في أنقرة، وذلك في إطار من التقارب بين البلدين انطلاقا من معارضتهما لاستقلال إقليم كردستان العراق.

ووصل العبادي، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة وتوجه إلى القصر الرئاسي حيث استقبله أردوغان بحسب شبكة التلفزيون الرسمي “تي ار تي”.

ومن المقرر أن يجتمع العبادي بعدها بنظيره التركي بن علي يلديريم.

تأتي زيارة رئيس الحكومة العراقي على خلفية تحسن نسبي في العلاقات بين أنقرة وبغداد بعد توتر شديد في الأشهر الماضية نتيجة الخلافات حول وجود قاعدة عسكرية تركية شمال العراق.

وزاد من هذا التقارب معارضة البلدين للطموحات الانفصالية لإقليم كردستان الذي أجرى في أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء حول استقلاله نددت به غالبية دول المنطقة.

ولوحت تركيا بفرض عقوبات على الإقليم، وعارضت بصورة خاصة مشاركة محافظة كركوك في استفتاء الاستقلال مشددة على طابعها المتعدد الأثنيات مع وجود عرب وأكراد وتركمان فيها.

وتأتي زيارة العبادي بعد أن عرض إقليم كردستان العراق على بغداد “تجميد نتائج” الاستفتاء بعد شهر بالتمام على إجرائه.