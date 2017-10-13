أردوغان: لا مشكلة في صفقة منظومة صواريخ “إس-400” الروسية

نقلت صحيفة “خبر ترك” وصحف أخرى، اليوم الجمعة، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا توجد مشكلة في صفقة مزمعة لشراء منظومة صواريخ أرض جو طراز “إس-400” من روسيا، وأنه جرت محادثات -أيضا- بشأن منظومة “إس-500”.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال يوم الاثنين إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، قد تسعى لإبرام صفقة لشراء نظام دفاع صاروخي من دولة أخرى، إذا لم توافق روسيا على الإنتاج المشترك للنظام الدفاعي.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من زيارة لأوكرانيا وصربيا، إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صفقة شراء صواريخ “إس-400” لكن في المرحلة الثانية “سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك”.

وتابع “لا نفكر في التوقف عند “إس-400” في محادثاتنا مع بوتين، أجرينا محادثات بشأن منظومة “إس-500” أيضا”، مشيرًا إلى نظام صاروخي قيد التطوير حاليًا.

واعتبرت بعض العواصم الغربية قرار أنقرة شراء صواريخ “إس-400” تجاهلًا لحلف شمال الأطلسي في ضوء التوترات القائمة مع موسكو بسبب أوكرانيا وسوريا، بينما أثارت الصفقة مخاوف؛ لأن الصواريخ لا يمكن دمجها في دفاعات الحلف.