تقرير: العبادي بحاجة لدعم السعودية لكسب تأييد السنة في العراق

اعتبر مركز أبحاث أمريكي، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قام بزيارة المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفي نفس الوقت للحصول على دعم الرياض في سعيه لاستمالة المسلمين السنة في العراق قبل انتخابات العام القادم.

وقال معهد دراسات الشرق الأوسط ،في واشنطن: “إن العبادي لن يكون بمقدوره الفوز في الانتخابات لفترة ثانية دون “مباركة” إيران، نظرًا لنفوذها الواسع في العراق، مشيرًا إلى أن زيارته لطهران ضمن جولته الحالية تأتي في هذا الإطار.

وأوضح المعهد في تقرير نشره أمس، “أن الدعم السياسي والمالي السعودي خاصة في مجال إعادة إعمار المناطق المحررة من “داعش” يعتبر ضرورة حيوية لجهود العبادي ؛من أجل التوصل إلى علاقة جديدة مع العرب السنة في العراق، كما أن العبادي بحاجة إلى الدعم المتواصل من تركيا من أجل معالجة الأزمة الحالية مع حكومة كردستان العراق في أعقاب استفتاء الاستقلال.”

وأعرب المعهد، عن اعتقاده بأن قدرة العبادي على البقاء في منصبه تعتمد إلى حد كبير على معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم في العراق؛ نتيجة ضعف أسعار النفط، وتكاليف الحرب الباهظة، و”تحديات مرحلة ما بعد داعش”، خاصة نظام الفيدرالية المطروح للعراق، وموضوع مشاركة الموارد النفطية في مختلف المحافظات.

وأشارالتقرير، إلى “أن العراق يقع عند تقاطع خطين أساسيين للصراع في منطقة الشرق الأوسط ،وهما الصراع السعودي – الإيراني، والأمريكي – الإيراني”.

ويسعى العراق، بحسب المعهد “إلى أن يكون وسيطًا بين الرياض وطهران، في حين تتوقع الإدارة الأمريكية من بغداد أن تكون حليفتها في الإستراتيجة الهادفة إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.”