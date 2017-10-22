الملك سلمان يستقبل تيلرسون في الرياض (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر “اليمامة” في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة”.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير الرياض لدى واشنطن.

وفي وقت سابق أمس السبت، وصل تيلرسون، الرياض، في مستهل جولة خارجية تشمل 5 دول بينها السعودية وقطر، ويبحث خلالها عدة مواضيع بينها الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي في الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية ،الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

وجاء وصول تيلرسون بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي، إلى الرياض أمس في ثاني زيارة له، منذ الـ20 من يونيو/حزيران الماضي.

وتعد هذه أول زيارة لتيلرسون إلى الرياض بعد إعلان الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إستراتيجيته الجديدة تجاه إيران، في الـ13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي أعلنت المملكة ترحيبها بها.

وتعد هذه ثاني زيارة لتيلرسون إلى السعودية وقطر خلال 4 أشهر، بعد الزيارة التي أجراها في يوليو/تموز الماضي ،وشملت السعودية وقطر والكويت.

وتعصف بالخليج منذ الـ5 من يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”.

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.