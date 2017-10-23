وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى “تقييد” إيران في المنطقة

انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، السلوك التخريبي لإيران في المنطقة، داعيًا إلى تقييدها بالتنسيق مع الحلفاء.

وقال جونسون: إن “إيران تشارك في سلوك تخريبي بالمنطقة ونحتاج إلى تقييدها”، مضيفًا: “إننا بحاجة إلى العمل مع حلفائنا لتعميق التعاون مع الحلفاء الإقليميين للرد على ذلك”.

لكنه دافع بذات الوقت، خلال كلمة له بالمعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في لندن، عن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران سيبقى رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبًا بإظهار فوائد الاتفاق للشعب الإيراني.

وتحدث جونسون عن الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن، وتدخلها في العراق، ودعمها “المدهش بصراحة” لبشار الأسد في مواجهة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وناشد كوريا الشمالية “تغيير المسار” والانخراط في المفاوضات الدبلوماسية لحل الأزمة حول طموحاتها النووية، قائلًا: “إن ترامب كان على حق في أن يبقى خيار العمل العسكري مفتوحًا”.