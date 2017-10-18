في خطاب من 3 ساعات ونصف.. الصين تحدد مجالات ريادتها عالمياً

أعلن الرئيس الصينى شى جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الصين أن تصبح فى السنوات القادمة قوة رائدة فى مجال العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف الفضاء.

ووفقاً لتقرير موقع “سبوتنيك”، قال الزعيم الصيني فى خطاب استمر 3 ساعات ونصف أمام المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي “يجب أن نسعى إلى فرض أنفسنا كقادة فى المجالات العلمية والتكنولوجية، وأن نكثف عملنا في مجال الأبحاث الأساسية”.

وأكد شي جين بينغ أن الحكومة مستعدة لبذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف الصين.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت فى وقت سابق أن روسيا والصين تدرسان توقيع اتفاقية فى أكتوبر الحالي حول استكشاف الفضاء المشترك للفترة ما بين عامي 2018 و 2022.

وافتتح المؤتمر الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني فى بكين اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، وتتمثل مهمة هذا المؤتمر الذي يعقد كل 5 سنوات في تجديد الهيئات الرئاسية للحزب، بما في ذلك اللجنة المركزية (205 أعضاء)، وانتخاب مكتب سياسي جديد (25 عضوا)، وتكوين لجنته الدائمة (7 أعضاء).