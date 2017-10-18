أرز عملاق في الصين لحل أزمة نقص الأغذية (صور)

أعلن علماء من معهد الزراعة شبه الاستوائية والأكاديمية الصينية للعلوم، عن نجاح تجاربهم في زراعة أرز عملاق ؛للحد من أزمة نقص التغذية، في ظل التزايد المستمر للسكان في الصين والعالم، وكشف موقع “ديلي ميل” البريطاني، أن الأرز العملاق يتراوح طول حبته ما بين 1.8م “5 أقدام” – 2.2م “7 أقدام”.

وذكرت صحيفة China’s People’s Daily Onlineالصينية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء قضوا 10 سنوات في زراعة الحبوب الجديدة، حيث زرعوا وحصدوا “الأرز العملاق” داخل حقل تجريبي في بلدة جينجينغ الواقعة في مقاطعة هونان وسط الصين.

من جانبه توقع شيا شينجي، باحث مُشارك في المشروع، أن يتجاوز إنتاج “الأرز العملاق” 11.5 طن للهكتار الواحد، مُبينًا أنهم حصدوا أكثر من 500 حبة من ساق واحد من نبتة “الأرز العملاق”، ما من شأنه أن يُحقق إنتاجًا أعلى من الأرز العادي بنسبة 50%.

واستخدم الفريق سلسلة من التكنولوجيات الجديدة لزراعة الأرز الجديد، بما في ذلك عمليات التهجين بين أنواع مختلفة من الأرز البري، حيث من المقرر أن تستفيد الصين بشكل كبير منه في ظل مواجهتها نقصًا حادًا في المزارعين بالتزامن مع تزايد في عدد السكان.

وتوقع يوان بينغ، عالم زراعي صيني أن يزداد إنتاج الأرز الجديد بنسبة 60% في العام 2030، مُقارنةً مع عام 1995، موضحًا للصحيفة الصينية أن الهكتار الواحد لإنتاج الأرز في الوقت الحالي يغذي 27 شخصًا، وبحلول العام 2050، فسيُغذي الهكتار الواحد 43 شخصًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بينغ (البالغ من العمر 87 عامًا) معروف بكنية “والد الأرز المهجن” في الصين، وذلك لمُساهماته المُستمرة في زراعة حبوب عالية الإنتاج على مدار 60 عامًاـ

وكان بينغ أعلن الشهر الماضي أنه وفريقه، زرعوا بنجاح نوعًا جديدًا من الأرز أطلقوا عليه اسم “أرز البحر”، والذي يمكن أن ينمو في الأراضي المالحة القلوية، لافتًا في حديثه مع الصحيفة الصينية أن الصين لديها 100 مليون هكتار من التربة المالحة القلوية، ومن بينها 18.7 مليون هكتار لديها القدرة على زراعة الأرز.

كما وحصد داخل حقل تجريبي 4 أنواع من الأرز سجلت إنتاجًا يقدر بـ6.5 إلى 9.3 طن للهكتار الواحد.

ومطلع الأسبوع الجاري، زرع بينغ نوعًا جديدًا آخر من الأرز الهجين، أطلق عليه اسم “Xiangliangyou 900″، ويتوقع أن يُحقق أعلى إنتاجية في العالم، حيث حصده داخل حقول الأرز التجريبية في هاندان، في مقاطعة خبى شمال الصين، وذلك يوم الأحد المُوافق الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر.

ونتج عن هذه الأنواع الجديدة 17.2 طن لكل هكتار في المتوسط، ما يُعد رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج الأرز.