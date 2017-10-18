مفتي بورما: مسلمو الروهينغا ينتظرون المساعدة منذ 10 سنوات (فيديو إرم)

قال مفتي دولة بورما ،الدكتور عبد السلام مينتاين، إن مسلمي بلاده ينتظرون من إخوانهم المسلمين المساعدة في جميع مجالات الحياة، سواء اقتصادية أو تجارية أو تعليمية منذ عشر سنوات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الديني ،الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف ،تحت عنوان “دور الفتوى في استقرار المجتمعات”.

وأضاف لـ”إرم نيوز”: “إن مشكلة بورما قائمة منذ فترة طويلة، وكان كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة الأسبق بصدد إصدار تشريع وقانون يفيد بأن مسلمي بورما يعدون من الأقليات في المجتمع ويجب التعامل معهم بناء على ذلك”.

وأكد أن طلاب بورما يريدون منحهم بعض المنح الدراسية والتواصل معهم بشكل أكبر.