إيران تتهم “عبدة الشيطان” بمهاجمة سفارتها في لندن

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، أن السفارة الإيرانية في لندن تعرضت لهجوم السبت الماضي من قبل جماعة تطلق على نفسها “ري ‌استارت” أو عبدة‌‍ الشيطان.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا”، إن “عنصرين من جماعة ري استارت قامت مساء يوم السبت الماضي، بإستهداف مبنى السفارة الإيرانية في لندن”، مشيرة إلى أن “المبنى تعرض لأضرار مادية بسيطة بعد إستهدافه ومحاولة إضرام النار فيه”.

ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الإيرانية، أن قوات الشرطة البريطانية تمكنت، أمس الاثنين، من اعتقال المهاجمين، مضيفاً أن “التحقيقات مع هذين العنصرين لا تزال متواصلة لمعرفة الدوافع التي دفعتهم لمهاجمة السفارة الإيرانية في لندن”.

يشار إلى أن جماعة “ري ‌استارت” التي أسسها المذيع السابق في التلفزيون الحكومي الإيراني”محمد حسيني”، تسببت مؤخرًا في أضرار كبيرة بالمركز الإسلامي في مدينة مانشستر البريطانية بعد مهاجمته.

ودعا محمد حسيني مؤيديه إلى مهاجمة المساجد والمباني الإدارية والمصارف والحافلات وأي مؤسسة تابعة للحكومة والنظام، مضيفاً أن “هذه الحملة بدأت في 30 من كانون الأول / ديسمبر الماضي وتستمر حتى 6 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تحت شعار لا للضغوط”.

وتمكنت المجموعة خلال الأسبوع الماضي من احراق مسجدين في مدينة تبريز شمال شرق إيران، وآخر بالعاصمة طهران.