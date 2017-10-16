قرقاش: الدبلوماسية الإيرانية لم تنجح في تصحيح سلوك طهران الخارجي

تساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الإثنين، عن مدى نجاح الدبلوماسية الإيرانية في تصحيح خطاب وسلوك طهران الخارجي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “السؤال المركزي بشأن مراجعة العلاقات مع إيران.. هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي”؟

وأضاف: “الجواب صراحة لا”.

وكانت إيران قد تمادت في نهجها البعيد عن الدبلوماسية الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، عبر تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى كسوريا والعراق، كما دخلت على خط أزمة قطر وأيدت الدوحة في سياستها الداعمة للإرهاب.