شاهد كيف سرق لصوص سيارة باهظة الثمن في لندن في أقل من دقيقة (فيديو)

سجلت كاميرات المراقبة في منطقة شمال العاصمة البريطانية لندن سرقة لصوص محترفين لسيارة من نوع بي ام دبليو باهظة الثمن في أقل من دقيقة، على الرغم من أن هذه السيارة كانت مجهزة بحماية إلكترونية متطورة ضد السرقة.

واستخدم اللصوص في عمليتهم جهازا إلكترونيا خاصا لتجاوز نظام الحماية الخاص بالسيارة التي يبلغ ثمنها 50.000 جنيه إسترليني، وبه فتحوا أبواب السيارة غير المزودة بمفتاح وتمكنوا من تشغيل المحرك والانطلاق بها.

ويرسل جهاز السرقة إشارة لاسلكية مضخمة تخدع نظام حماية السيارة المستهدفة، والذي يصدر أمرا بفتح أقفال السيارة وإزالة كل ما يعوق تشغيل المحرك والمقود وغير ذلك.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن صاحب السيارة المسروقة أنه اشتراها قبل شهر فقط، واشتكى من أنه كان يحلم طويلا بمثل هذه السيارة التي عمل وعمل بجد وجهد لتجميع ثمنها وشرائها.

وحذر المحقق الرقيب بيت إيليس من أن من الممكن لأي شخص أن يشتري أجهزة سرقة السيارات عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يعني إمكانية تزايد عدد هذا النوع من الجرائم في المستقبل.

وقال إليس إن هذه التقنية كانت تُستخدم في السابق فقط من أجل سرقة الآليات والسيارات الحديثة جدا والباهظة الثمن، لكنها أصبحت أكثر شيوعا في الوقت الراهن.