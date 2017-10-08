الشرطة تطلق سراح سائق المركبة الذي صدم 11 شخصًا في لندن

أطلقت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، سراح رجل اعتقلته السبت بعدما صدم بسيارته مجموعة من المارة في العاصمة لندن، في حادث أصيب فيه 11 شخصًا.

وقالت الشرطة في بيان إن “الرجل خضع للعلاج في مستشفى قبل أن يتم نقله إلى نقطة شرطة شمال لندن“، مؤكدة على أنه” تم إطلاق سراحه هذا الصباح انتظارًا للتحقيقات”.

وكانت السلطات ألقت القبض على الرجل، الذي يبلغ 47 سنة من العمر، يوم السبت في مسرح الحادث قرب متحف التاريخ الطبيعي بسبب قيادته للسيارة بطريقة متهورة.

وصعدت السيارة على الرصيف وصدمت مجموعة من المارة، في واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحامًا في لندن عصر السبت، لكن الشرطة استبعدت احتمال أن يكون عملًا إرهابيًا.