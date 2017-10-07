الشرطة البريطانية: واقعة متحف لندن ليست متصلة بالإرهاب

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن الحادث الذي وقع خارج متحف التاريخ الطبيعي في المدينة وأسفر عن إصابة 11 شخصا عندما صدمت سيارة بعض المارة لا يتصل بالإرهاب ويتم التعامل معه كحادث مروري.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف وهو أحد المتاحف الكبرى في منطقة ساوث كينزنجتون في غرب لندن.

وقالت الشرطة إن رجلا احتجز في موقع الحادث.

وقالت هيئة الإسعاف في العاصمة البريطانية لندن إنها أسعفت 11 مصابا، أغلبهم بإصابات في الرأس والساق، ونقلت 9 منهم للمستشفى بعد أن صدمتهم سيارة مارة قرب متحف التاريخ الطبيعي اليوم السبت.

وقال بيتر مكينا نائب مدير العمليات في بيان: “عملنا في تعاون وثيق مع أفراد من أجهزة طوارئ أخرى في الموقع وكانت أولويتنا نقل الناس إلى موقع آمن وضمان تلقيهم المساعدة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن”.