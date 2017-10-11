واشنطن تنتظر تفسيرًا لاعتقال موظف بقنصليتها في تركيا

قال السفير الأمريكي لدى تركيا، جون باس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تبغى تفسيرا من أنقرة بشأن اعتقال عضو من البعثة الأمريكية في تركيا، والذي دفع واشنطن إلى تعليق إصدار تأشيرات في تركيا.

وأضاف باس، الذي ينحي عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللائمة في إثارة النزاع، أن الولايات المتحدة لا تنوي قطع علاقة قائمة منذ فترة طويلة مع تركيا، وأن البلدين سيواصلان الحوار بشأن المسألة.

وتابع باس: “لسوء الحظ…لم تتلق الحكومة الأمريكية بعد اتصالا رسميا من الحكومة التركية بشأن أسباب احتجاز أو اعتقال موظفينا المحليين”.

وتقول الولايات المتحدة إن اثنين من موظفي قنصليتها الأتراك اعتقلا في تركيا هذا العام. ودفع اعتقال ثانيهما، في إسطنبول الأسبوع الماضي، واشنطن لإعلان وقف إصدار التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا يوم الأحد، في خطوة ردت عليها أنقرة بالمثل خلال ساعات.

وأدى النزاع إلى تراجع جديد في العلاقات الهشة أصلا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد شهور من التوتر المرتبط بالصراع في سوريا، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي وقضايا مرفوعة في الولايات المتحدة ضد مسؤولين أتراك.