في تصعيد للتوتر.. أردوغان: تركيا ردت بالمثل على تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعاملت بالمثل مع تعليق الولايات المتحدة منح تأشيراتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني في العاصمة كييف.

وأوضح أردوغان أن سفارة بلاده في الولايات المتحدة تصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل، ونشرت من جانبها بيانًا مماثلًا لما صدر عن السفارة الأمريكية في أنقرة بخصوص تعليق إجراءات منح التأشيرات.

وأعرب عن أسفه للقرار الأمريكي وتطبيقه، مشيرًا إلى أن مسؤولي الخارجية التركية شرعوا في التواصل مع نظرائهم في واشنطن مباشرة لدى صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت الخارجية التركية مستشار السفارة الأمريكية في أنقرة، فيليب كوسنت، وأبلغته تطلعها لتراجع واشنطن عن قرارها.

وأمس الأحد، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا، “باستثناء المهاجرين”.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل، يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية.

وأشار خلال حوار مع قناة “فرانس 24” الفرنسية إلى أنه “في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد”.