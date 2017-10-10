بينهم 5 أطفال.. إيران تعدم 435 شخصًا خلال 2017

وثّقت المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، 435 حالة إعدام، نفذتها السلطات الإيرانية منذ بداية العام الجاري 2017.

ووسط الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر، من كل عام، تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ عقوبة الإعدام دون هوادة.

وقالت وكالة أنباء “عرفان نيوز” التابعة للطائفة البهائية، التي تعتبرها إيران جماعة منحرفة، إنه “منذ بداية عام 2017، تم تنفيذ 435 حالة إعدام في إيران، بينهم 5 أطفال”، مؤكدة أن “عمليات الإعدام في جرائم المخدرات تمثل ما بين 50 – 60 % من عمليات الإعدام في إيران“.

واعتبرت الوكالة أن “الخطة التي اعتمدها البرلمان الإيراني مؤخرًا ؛للحد من عمليات الإعدام بحق مهربي ومدمني المخدرات من شأنها الحد من عمليات الإعدام”.

وأوضحت الوكالة أنها اعتمدت في تقريرها حول عمليات الإعدام، على سجلات المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية سوى 83 حالة إعدام.