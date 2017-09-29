لبنان.. دفاع أحمد الأسير يعلن استئناف حكم الإعدام الصادر بحقه قريبًا  

أعلن محامي الشيخ السني المتشدد، أحمد الأسير، نيته استئناف حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية لبنانية أمس الخميس، بحق موكله.

وأكد المحامي محمد صبلوح، أحد وكلاء الدفاع عن الأسير، أن “أمام المتهم 15 يوماً لاستئناف الحكم، وأن محاكمة أحمد الأسير ستعاد”، موضحًا أنه “تقدم بشكوى للأمم المتحد من غياب محاكمة عادلة لموكله”.

وقال لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية “خلال دراسة محكمة التمييز للملف ستصدِر الأمم المتحدة قرارَها، وسيكون لنا موقف آخر، وسنعود بطلبات وأدلّة أكثر، عسى أن تكون محكمة التمييز جاهزة لمواجهة حزب الله“.

ولفت صبلوح إلى أنّ هيئة الدفاع عن الأسير، قدّمت 3 شكاوى للأمم المتحدة في جنيف “عن الاعتقال التعسّفي، والتعذيب، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة في محاكمة الأسير” وذلك عن طريق المفوّض السامي لحقوق الإنسان في بيروت، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة يؤكّد تلقّيَهم الشكاوى وهي قيد الدراسة.

وبرز الشيخ الأسير، وهو من مدينة صيدا الساحلية عاصمة الجنوب اللبناني، خلال مواجهات مع الجيش اللبناني وحزب الله مع بدايات الحرب الأهلية في سوريا بعد تحصنه في مسجد في منطقة عبرا شرق صيدا، وأدت المعارك إلى سقوط العديد من القتلى من المدنيين وجنود الجيش اللبناني.