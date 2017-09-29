قرار توافقي حول الحرب باليمن في مجلس حقوق الإنسان

اتخذ مجلس حقوق الإنسان بالتوافق حول التحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن بعد التوصل لحل وسط بين قوى غربية والمجموعة العربية الممثلة من السعودية ومصر، كما أعلن الوفد اليمني موافقته. وناقش المجلس التابع للأمم المتحدة، في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف العام. ومشروع القرار الأول “دولي” تقدمت به هولندا ويدعو لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب. وتقدمت المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية بالثاني، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة حكومية يمنية تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2015 للتحقيق في الانتهاكات ورفدها بخبرات دولية تقنية.

وجاء القرار إثر خلافات حادة شهدتها اجتماعات المجلس صباحا، وفق مصادر حقوقية يمنية.

وذكرت المصادر، أن التصويت الذي كان مقررا في الجلسة الصباحية، تأجل إلى نهاية الجلسة المسائية، جراء الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن مشروعي القرارين.

واليوم الجمعة هو الأخير للدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان (من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول)، ولا بد من حسم الأمر قبل رفع الدورة.

وأمس الخميس تأجل التصويت على المشروعين ذاتهما إلى اليوم.

وكشفت المصادر، أن فرنسا وعددا من الدول، قادت جهودا للخروج بمشروع قرار توافقي، كحل وسط يجمع بين المشروع الهولندي، والآخر العربي.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا، وتعد فرنسا دولة مراقبة، ولا يحق لها التصويت، وفقا للمصادر.