روسيا: محادثات تزويد السعودية بصواريخ اس-400 تسير على ما يرام

أكّد روسيا، اليوم الإثنين، أن المحادثات مع السعودية بشأن إمداد الرياض بمنظومة صواريخ “اس-400” للدفاع الجوي، “تسير على ما يرام”.

جاء ذلك في ردّ المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، على سؤال عما إذا كان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لمنظومة “ثاد” الدفاعية المضادة للصواريخ إلى السعودية قد يؤثر على الصفقة الروسية.

وأوضح بيسكوف أن “الكرملين لا يمكنه سوى عرض وجهة نظره عن تقدم المحادثات، والمفاوضات الأولية بشأن الصفقة تمضي على ما يرام”.

واستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاهل السعودي، الملك سلمان، لإجراء محادثات في الكرملين الأسبوع الماضي في إطار تدعيم العلاقات التي تعتبر حيوية بالنسبة لأسعار النفط العالمية، وقد تحسم نتيجة الصراع الدائر في سوريا.

وأشار بيسكوف ردًا على سؤال عن المخاوف من أن تستخدم السعودية نظام “اس-400” الصاروخي ضد إيران، إلى أن قرار روسيا عرض الصواريخ على الرياض لم يكن يستهدف طرفًا ثالثًا.