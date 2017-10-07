السعودية تشتري “ثاد” الأمريكي و”أس- 400″ الروسي.. فما الفرق بينهما؟

أعلن “البنتاغون“، الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية ،وافقت على صفقة لبيع نظام “ثاد” الدفاعي ،المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

جاء ذلك في وقت وقعت فيه السعودية، خلال الزيارة التاريخية للعاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز، لروسيا، على عقد شراء منظومة صواريخ “إس-400” المتطورة.

فما الفرق بين نظام “ثاد” الدفاعي، ومنظومة صواريخ “إس-400” المتطورة؟.

ثاد.. بطارية دفاع صاروخي

يعتبر نظام “ثاد/ THAAD ” واحدًا من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأمريكية، وهو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع “أرض-جو”.

وهو من المكونات الرئيسة لنظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية، ويعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

والنظام قابل للنقل والنشر بسرعة، ويتوافق عمليًا مع العديد من مكونات أنظمة “BMDS”، ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام “Aegis” للدفاع الصاروخي من البحر، كما يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي “باتريوت وباك-3”.

ولا يحمل صاروخ “ثاد” رأسًا حربيًا، ولكنه يعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتاكة.

ويتكون النظام من قاذف صاروخي متحرك وقذيفة اعتراضية مزودة بمستشعرات وحاسوب قادر على التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة، بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبع، ومركز قيادة وسيطرة متحرك، وهو ما يعطي النظام خفة حركة عالية ،والقاذف مجهز على عربة من النوع “M1075″، يبلغ طولها “12 م” وعرضها “3.2 م” .

وتتكون بطارية النظام من 9 عربات مجهزة بالقواذف، تحمل كل منها من 6 إلى 8 صواريخ؛ إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

وتعالج المعلومات عن الهدف ونقطة التقابل المحتملة قبل الإطلاق، كما يمكن تحديث تلك البيانات، وإرسال أوامر لتصحيح المسار للصاروخ أثناء الطيران.

ويستخدم النظام الرادار”GBR”، في المراقبة واكتشاف وتمييز الأهداف. كما يمكن توجيه الصاروخ بواسطة المعلومات الواردة من نظم المراقبة الفضائية. ويمكنه اكتشاف الصواريخ الباليستية على مسافة تبلغ ألف كيلومتر من موقع الرادار.

أس- 400.. دفاع جوي متطور

أما نظام “اس- 400“، الذي يعد واحدًا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، هو نظام دفاع جوي روسي متطور عن “أس- 300″، ويستخدم 4 صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياته، حيث يستخدم صاروخ “40N6” بمدى “400 كم” للأهداف بعيدة المدى، وصاروخ “48N6” بمدى “250 كم” للأهداف طويلة المدى، وصاروخ”9M96E2″ بمدى “120 كم” للأهداف المتوسطة المدى، وصاروخ “9M96E” بمدى “40 كم” للأهداف قصيرة المدى.

وتتصف منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي “إس- 400 “بقدرتها على تدمير أنواع الأهداف الجوية كافة ، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التى تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية.

ولدى المنظومة القدرة على التصدى لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة.