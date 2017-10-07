الملك سلمان يمازح الروس: أنا الآن الدكتور سلمان” (فيديو)

مازح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحضور، اليوم السبت، في مقر معهد العلاقات الدولية بموسكو بعد منحه دكتوراة فخرية من قبل إدارة المعهد قائلاً: “أنا الآن الدكتور سلمان”.

وتفاعل الحضور في المعهد الروسي مع مزحة الملك سلمان بالضحك والتصفيق لروح الدعابة التي يتمتع بها الملك السعودي.

وكان معهد العلاقات الدولية بموسكو، منح الملك سلمان، اليوم السبت، شهادة دكتوراه فخرية، تقديرًا لدوره في خدمة السلام والوئام، وتنمية وتعزيز العلاقات “السعودية – الروسية”.

وحضر الحفل الوفد السعودي المرافق للعاهل السعودي، إضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد، أناتولي توركونوف، ووزيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيلييفا.

واختتمت الزيارة التاريخية لأول ملك سعودي إلى العاصمة الروسية رسميًا، بتسلم الملك سلمان الدكتوراه الفخرية من المعهد الروسي.

ومعهد العلاقات الدولية بموسكو من أهم المؤسسات التعليمية في روسيا، ويحظى بسمعة عالمية في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية.