واشنطن تجمّد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا 

قالت البعثة الأمريكية في تركيا، اليوم الأحد، إنها علّقت كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا، لاحتياجها إلى إعادة تقييم والتزام أنقرة تجاه أفرادها.

وجاء في بيان أصدرته البعثة الأمريكية في أنقرة: “الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة الأمريكية لإعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأمريكية وأفرادها”.

وأضاف البيان: “من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حدّ خلال إجراء التقييم، علّقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في تركيا على أن يسري ذلك على الفور”.

وكان موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، احتُجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وذلك في إجراء ندّدت به واشنطن، ووصفته أنه لا أساس له، ويضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.‎