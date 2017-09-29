تركيا تأمر باعتقال 117 جنديًا بسبب صلات بغولن

قالت مصادر أمن تركية اليوم الجمعة إن مدعين أصدروا مذكرات اعتقال بحق 117 من أفراد الجيش، بسبب مزاعم عن صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وأضافت المصادر أن شرطة مكافحة الإرهاب في إقليم إزمير بدأت عملية في وقت مبكر اليوم الجمعة لاعتقال الجنود الذين خدم بعضهم في وحدات مهمة بالقوات المسلحة.

وتقول تركيا إن أنصار كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 250 شخصا. وينفي كولن ضلوعه في المحاولة.

وذكرت المصادر أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة رجل الدين بين 2010 والـ15 من يوليو تموز 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين سجن أكثر من 50 ألف شخص في انتظار محاكمتهم بسبب صلات بكولن بينما أقيل 150 ألفا أو أوقفوا عن العمل من وظائف في القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.

وعبرت جماعات حقوقية وبعض من حلفاء تركيا في الغرب عن القلق من الحملة خشية أن تكون الحكومة تستغلها ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول الحكومة إن حملة التطهير الواسعة النطاق قد تؤدي إلى تحييد خطر شبكة كولن التي تتهمها الدولة بالتوغل في مؤسساتها مثل الجيش والمدارس والمحاكم.