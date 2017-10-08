أردوغان: تركيا تتعاون مع الجيش الحر لتنفيذ اتفاق إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب بشمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر.

وأضاف، “نحن ننفذ الآن قرارات آستانة في إدلب”، مشيرا إلى اتفاق أُعلن الشهر الماضي في أستانة عاصمة كازاخستان.

وقال، إنه إذا لم تتحرك تركيا”ستسقط القنابل على مدننا”، وأردف قائلا لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال اجتماع في إقليم أفيون بغرب تركيا إن “جهودنا في إدلب مستمرة بالتعاون مع الجيش السوري الحر دون مشكلات في الوقت الحالي”.