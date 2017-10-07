في عيد ميلاده الـ65.. المعارضة تدعو للتظاهر ضد بوتين في 80 مدينة روسية (فيديو)

دعا معارضو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى التظاهر ضده احتجاجًا على تمسكه بالحكم لأكثر من 17 عامًا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ65 لميلاده.

وطالب “اليكسي نافالني”، المعارض الشرس المسجون حاليًا، أنصاره إلى “التظاهر في جميع أنحاء روسيا”.

وتوقع نافالني، قيام تجمعات في 80 مدينة، استجابة لدعوته التي جاءت قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس المقبل، في حين ستنظم التظاهرة الأكثر رمزية في مدينة سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد.

من ناحيتها، قالت بولينا كوستيليفا، المسؤولة عن حملة نافالني الانتخابية في سان بطرسبورغ: إن “نافالني الذي ينوي الترشح للرئاسة، يريد بذلك أن يقول لبوتين إنه قادر على حشد الناس ضدّه في مدينته”.

وحظرت السلطات هذه التظاهرات والتجمعات التي كان من المقرر تنظيمها، على غرار الجزء الأكبر من تجمعات المعارضة التي أعلن عنها السبت في المدن الروسية الأخرى.

وكانت محكمة روسية أصدرت، الإثنين الماضي، حكمًا على نافالني بالسجن 20 يومًا بعد إدانته بالدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة.

وقال المعارض الروسي بعد صدور الحكم: “إنها هدية عيد ميلاد بوتين”.

وأضاف نافالني عبر تويتر، أن “العجوز بوتين كان خائفًا من تظاهراتنا في المناطق إلى درجة دفعته للبحث عن هدية صغيرة لنا في عيد ميلاده”.

وفي هذه الأثناء، نشرت “الجبهة الشعبية” لعموم روسيا، وهي حزب سياسي أسسه بوتين لدعمه ومؤازرته سياسيًا وانتخابيًا، شريط فيديو ظهر فيه أشهر الفنانين والممثلين والمطربين الروس، وهم يقدمون التهاني للرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده.

وأبدى عدد من الفنانين والفنانات في شريط الفيديو، أمنياتهم بوافر الصحة والسعادة للرئيس الروسي.

وتقليديًا، تُنشر رسائل التهنئة لرئيس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى عيد ميلاده.

بدوره، أعلن الرسام اليكسي سيرغيينكو، الذي يعمل في سان بطرسبورغ، أنه أعد لوحة جدارية لبوتين يبلغ ارتفاعها مترين.

أما سلطات مدينة تامبوف، فقد وعدت بزراعة 65 شجرة تفاح على شرف الرئيس.