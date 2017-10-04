بوتين لم يحسم قراره بشأن خوض انتخابات 2018

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، عن أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد المزمع إجراؤها في آذار/مارس من العام المقبل.

وقال بوتين في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد في موسكو، إنني “لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح للرئاسة في العام 2018”.

وأضاف أنه “بموجب القانون ينبغي أن يتم الإعلان عن الترشح في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أو أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبلين”، وتابع “أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيعلن المتنافسون الرئيسيون عن ترشيحاتهم، ويكشفون على الملأ​​ عن برامجهم الانتخابية”.