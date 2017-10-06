الكرملين: التعاون العسكري بين السعودية وروسيا لا يستهدف أحدًا‎

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن المباحثات العسكرية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “ينبغي ألا تثير قلق دول أخرى”.

وأضاف:”العمل على ذلك سيستمر.. تحسين التعاون العسكري بين روسيا والسعودية لا يستهدف أي طرف ثالث ونعتقد أنه لا أساس للتعبير عن القلق بشأن هذه المسألة”.

وأجرى بوتين والعاهل السعودي محادثات في موسكو أمس الخميس، وقعت على إثرها الرياض اتفاقا مع موسكو، لشراء عدد من أنظمة التسليح، من بينها نظام الدفاع الجوي المتقدم “إس- 400”.

كما تم الاتفاق على شراء السعودية لنظام صواريخ “كورنيت-إي.إم” (Kornet-EM)، القادرة على ضرب الأهداف الأرضية والجوية، وراجمة الصواريخ توس-1إيه (TOS-1A)، وراجمة القنابل إيه.جي.إس-30 (AGS-30)، وبنادق كلاشنيكوف إيه.كيه-103 وذخائرها.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي لم تذكر قيمة تلك الاتفاقيات.