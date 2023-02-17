تقرير: 4 صراعات داخل ائتلاف نتنياهو الحكومي تهدد بانهياره

بن غفير ضد نتنياهو

أما الصراع الثاني الذي يهدد ائتلاف نتنياهو، فيتعلق بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حيث أن موافقة نتنياهو على خطته المتعلقة بالقدس الشرقية، أثارت تحفظات كبيرة لدى المؤسسة الأمنية، وفق التقرير العبري.

والجمعة الماضية، أصدر بن غفير، تعليمات للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس، وذلك رداً على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني من حي العيسوية، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين.

وقال التقرير، إن "مسؤولين في النظام الأمني هاجموا خطة بن غفير، وأكدوا أنها غير مرتبطة بالعمليات المسلحة للفلسطينيين والتوتر الأمني بالقدس، وأن مثل هذه العملية كان من الممكن أن يتم تنفيذها قبل عدة سنوات".

وتابع التقرير: "بحسب المسؤولين الأمنيين فإن خطة بن غفير تقوم على أساس الهجوم وليس الدفاع وتزيد من التوتر الأمني، كما أنهم غير متحمسين للقرارات الصادرة عن مكتب نتنياهو والتي تركز على نشر قوات إضافية بالقدس".

ليفين ضد نتنياهو

وأكد التقرير العبري، أن "أزمة كبيرة اندلعت بين نتنياهو والرجل الأقوى والأعلى في حكومته، وزير العدل ياريف ليفين"، مشيراً إلى أن تلك الأزمة تتعلق بالخلافات بينهما على طريقة الترويج لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.

وأوضح التقرير، أن "الأزمة وصلت إلى حد تهديد ليفين لرئيس الوزراء بأنه سيقدم استقالته وسيعمل على حل الائتلاف الحكومي في حال كانت هناك تنازلات كبيرة في خطة الإصلاح القضائي أمام معارضي الخطة".

وتابع: "في المقابل يشعر نتنياهو بخيبة أمل من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الخطة القضائية، خاصة مع التغطية الإعلامية لها"، مستكملاً: "مقربون من رئيس الوزراء هاجموا ليفين وزعموا بأنه يدفع البلاد للهاوية لأسباب سياسية".

واستطرد: "على الرغم من أن نتنياهو مهتم للغاية بتمرير خطة الإصلاح القضائي؛ إلا أنه يرى أنه من الصعب التعامل مع القضية بطريقة صارمة وبدون أي مجال للمناورة"، متابعا أن "نتنياهو جاهز للتسوية لكنه لا يريد انهيار ائتلافه أو استقالة ليفين".

ووفق التقرير العبري، فإن "الخلاف بين نتنياهو وليفين يؤكد أنه وخلال الأيام الأخيرة بدأ يعمل رئيس الوزراء ووزير العدل بشكل منفصل ومختلف تماماً عن بعضهما البعض"، حسب تقديره.

وتثير الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو الكثير من الجدل وتسببت بخروج الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات ضدها خلال الأسابيع الماضية، في حين يتوقع أن تستمر المظاهرات والاضرابات خلال الأيام المقبلة.