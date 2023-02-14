إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب القرار الذي اتخذه المجلس السياسي والأمني المصغر "كابينت" بشأن شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقرر "الكابينت" في اجتماع له، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية مقامة بالضفة الغربية، وإمداد عشرات المستوطنات غير القانونية بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى التخطيط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية بالضفة وافق على الترويج لمخطط استيطاني واسع النطاق"، مشيرة إلى أنه "سيتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بمناطق متفرقة من الضفة".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه إلى جانب ذلك "تم الموافقة في مجلس بنيامين الإقليمي على العديد من المخططات حيث سيتم بناء 2117 وحدة استيطانية في عدة تجمعات استيطانية بعدد من مدن الضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة، عن يسرائيل غانتس، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، قوله: "نحن تحت قيادة حكومة تعمل على تغيير الوضع الراهن بالمستوطنات، ونحن على الطريق الصحيح لمئات الآلاف من المستوطنين في غضون بضع سنوات".