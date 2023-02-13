الكابينيت الإسرائيلي يصادق على تنفيذ "السور الواقي2" بالقدس وتشريع 9 بؤر استيطانية
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعروف باسم "الكابينت" مساء الأحد، على تنفيذ خطة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، التي تقضي بتشريع 9 بؤر استيطانية مقامة بالضفة الغربية، وبشن عملية عسكرية في مدينة القدس.
ومن المتوقع أن يثير منح تصريح بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية، معارضة أمريكية، حيث سبق وأن حذرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
ويعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتعارض إسرائيل ذلك، أقامت حكوماتها المتعاقبة أو وافقت على إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إنه: "جرت في الأيام الأخيرة محادثات بين إسرائيل والحكومة الأمريكية بشأن قرار مجلس الوزراء تشريع بعض البؤر الاستيطانية".
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت رسائل قوية لإسرائيل ردًا على ذلك، موضحة أنها تعارض بشدة تشريع البؤر الاستيطانية وبنائها في المستوطنات.
وقرر المجلس الوزاري المصغر، الموافقة على إمداد عشرات المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى التخطيط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة، وفق ما ذكره الموقع العبري.
وعلق الوزير إيتمار بن غفير، على القرارات الجديدة بالقول، "يسعدني أن الكابينت قبل طلبي بالموافقة على شرعنة 9 بؤر في الضفة الغربية، هذا ليس كافيًا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة".
وأضاف: "تم الموافقة على نشاط أمني مكثف في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى لردع الإرهاب"، وفق قوله.
وقالت القناة "14" العبرية، إنه: "وبموافقة جميع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية تم المصادقة على دعم خطة بن غفير لتنفيذ عملية بالقدس والتي ستتوسع الأيام المقبلة".
وكانت قناة "كان" العبرية الرسمية أكدت أن مواجهة حادة وقعت بين رئيس الوزراء نتنياهو، وبن غفير، في ظل إصرار الأخير على تنفيذ عملية في شرق القدس، على غرار عملية "السور الواقي" التي جرت في الضفة الغربية عام 2002.
وبحسب القناة العبرية، في المستوى المهني الأمني، يعارض كل من الجيش وجهاز الشاباك والشرطة تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القدس.
وفي رام الله، قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريح ادلى به لوكالة رويترز "هذه خطة مدانة ومرفوضة وهي تحد للجهود الامريكية والعربية واستفزاز للشعب الفلسطيني وستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد. والاستيطان كله غير شرعي وإلى زوال".
ولم يصدر بعد تعليق من السفارة الأمريكية. لكن السفير توماس نايدز أوضح الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعارض مثل هذه التحركات.
وقال نايدز لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "نريد أن نحافظ على بقاء رؤية حل الدولتين. إنه (نتنياهو) يفهم أننا نفهم أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف".