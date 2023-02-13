الكابينيت الإسرائيلي يصادق على تنفيذ "السور الواقي2" بالقدس وتشريع 9 بؤر استيطانية

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعروف باسم "الكابينت" مساء الأحد، على تنفيذ خطة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، التي تقضي بتشريع 9 بؤر استيطانية مقامة بالضفة الغربية، وبشن عملية عسكرية في مدينة القدس.

ومن المتوقع أن يثير منح تصريح بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية، معارضة أمريكية، حيث سبق وأن حذرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ويعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتعارض إسرائيل ذلك، أقامت حكوماتها المتعاقبة أو وافقت على إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.