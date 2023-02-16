غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، ورئيس حزب "معسكر الدولة"، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فورًا.

وقال غانتس، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "صمت رئيس الوزراء ووزير الدفاع على الاعتداءات على رئيس جهاز الشاباك وقادة الجيش وضباط الشرطة والنظام بأكمله، فضيحة مدوية (..) نحن في وقت حساس يتعين فيه على نتنياهو إقالة بن غفير على الفور".