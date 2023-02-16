غانتس يدعو نتنياهو لإقالة بن غفير
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، ورئيس حزب "معسكر الدولة"، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فورًا.
وقال غانتس، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "صمت رئيس الوزراء ووزير الدفاع على الاعتداءات على رئيس جهاز الشاباك وقادة الجيش وضباط الشرطة والنظام بأكمله، فضيحة مدوية (..) نحن في وقت حساس يتعين فيه على نتنياهو إقالة بن غفير على الفور".
وجاءت تصريحات غانتس ردا على عضو الكنيست ألوج كوهين من "عوتسما يهوديت"، الذي قال في مقابلة صحفية إن رئيس جهاز "الشاباك" مسؤول ووظيفته "القضاء على الإرهاب وليس التحذير".
كما تطرق غانتس إلى الحديث عن الاحتجاجات على خطة الإصلاح القانوني، قائلًا: "أدعو الجميع للتوقف ودخول الغرفة حتى نتوصل إلى اتفاقات تمنع تمزق الشعب الإسرائيلي من الداخل".
وكان رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار قد حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من عواقب تصعيد إجراءات الشرطة في شرق القدس وطالبه بتخفيفها.
ووفق تقرير سابق لقناة "13" العبرية، فقد اتصل بار مع بن غفير، محذراً من أن سلوكه "يؤجج المشاعر، وقد يتسبب في حريق واسع في هذا الوقت الحساس".
وأشارت القناة العبرية إلى أن رئيس جهاز "الشاباك" أكد خلال محادثته مع بن غفير أن العقوبات الجماعية التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية، بناءً على تعليماته، "تبدو وكأنها هجوم جماعي على كل الفلسطينيين في شرق القدس".
وأوضحت القناة العبرية أنه من النادر أن يبادر رئيس "الشاباك" إلى الاتصال بوزير ويقوم بتحذيره من السياسات التي يقوم بها.