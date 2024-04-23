هل ساهم اليسار الأوروبي في دفع المجتمع نحو اليمين المتطرف؟

اعتبر محللون فرنسيون أن انقسامات اليسار الأوروبي، تسببت في فتح ثغرة لتسرب اليمين المتطرف إلى المجتمع.

جاء ذلك قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران المقبل، والتي يسيطر اليمين المتطرف على نوايا التصويت في استطلاعات الرأي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد معهد الدراسات السياسية الفرنسي "سيانس بو" بليون، فيليب كوركوف، إنه "في مواجهة النتائج القياسية التي حققها التجمع الوطني (يمين متطرف) في السنوات الأخيرة واقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، فإن اليسار لعب دوراً في التطور الهائل لليمين المتطرف في فرنسا".

وأضاف مؤلف كتاب (أصحاب السلاح من اليسار)، الذي تناول فيه رسائل مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيم حركة "فرنسا المتمردة" (يسار متطرف) جون لوك ميلانشون، ورموز اليسار بشكل عام، أن "مشكلاتهم سبب انصراف المجتمع الفرنسي عن اليسار واللجوء إلى اليمين المتطرف".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه "مع اقتراب الانتخابات الأوروبية، لم تكن التوقعات بالنسبة لليسار هي الأكثر إيجابية، فهم لا يزالون يعانون من الانقسام بين الاشتراكيين وعلماء البيئة والشيوعيين والمتمردين (اليسار المتطرف)".

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" مؤخراً، يتفوق حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) إلى حد كبير على حزب الرئيس الفرنسي (النهضة) واليسار في نوايا التصويت تبلغ 31%.