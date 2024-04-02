لوموند: الإعلام الفرنسي يتجه نحو "اليمين المتطرف"

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن المشهد الإعلامي في البلاد ينجر نحو اليمين المتطرف، لاسيما وسائل الإعلام الخاضعة لتأثير "مجموعة بولوريه" التي تسير على غرار تكتيكات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، إنه مع توسع "مجموعة بولوريه" لقوتها، أصبح المشهد الإعلامي في فرنسا يشبه على نحو متزايد المشهد الإعلامي في المجر.

ولفتت إلى أن وسائل إعلام مجرية استغلت موضوعات مثل الهجرة، وأوكرانيا، لنشر الخوف بين المواطنين؛ ما ساعد أوربان على توطيد سلطته والابتعاد عن فضائح الفساد.