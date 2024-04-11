اليمين المتطرف ينجح في تمريره.. هل يدخل "ميثاق الهجرة" الأوروبي حيز التنفيذ؟

بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على "ميثاق الهجرة واللجوء"، يجب أن يتم التصديق عليه رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

ووسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين وطلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، تثار تساؤلات بشأن ما إذا كان الميثاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ.

وفي نهاية المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من 3 أعوام، صادق البرلمان الأوروبي على 10 نصوص تشكل الميثاق الجديد، بعد تأييد اليمين المتطرف في دول الاتحاد (فرنسا وإيطاليا وألمانيا).

ووصلت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى 1.14 مليون في عام 2023، أي أعلى مستوى لها منذ عام 2016.