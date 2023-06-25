خاص لـ"إرم نيوز".. محلل سياسي: غايات خفية وراء "افتعال" تمرد فاغنر

يشكك مراقبون بحقيقة "التمرد العسكري" الذي نفذته مجموعة "فاغنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين، ضد القيادة الروسية، وتثور تساؤلات حول ما إذا كان مفتعلاً أم حقيقياً.

ويرى المحلل السياسي والعسكري السوري المقرب من دوائر صنع القرار في دمشق كمال الجفا، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن التمرد "مفتعل لغايات خفية ستتضح خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وقال إن "العلاقة التي جمعت بوتين وبريغوجين، عبر أعوام من العمل المشترك، أجبرت الرئيس الروسي على عدم استخدام القوة المفرطة في التعامل مع تمرد (فاغنر) المسلح".