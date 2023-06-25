بعد مغادرة بريغوجين ومقاتليه.. الهدوء يسود "روستوف" الروسية

ساد الهدوءُ، اليوم الأحد، حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة "روستوف" الروسية، التي شهدت تمرّدًا من جانب مجموعة "فاغنر" العسكرية، أمس السبت، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وذكرت الوكالة، أن حركة المرور استؤنِفت في الشوارع، وذلك بعد أن غادرَ يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة ومقاتلوها المدينة.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على "تيليجرام"، قالت إنه تم التقاطُه في مدينة "روستوف"، ظَهَر رجُلٌ يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.

وظهر مقاتلو فاغنر خلال انتشارهم وسيطرتهم على مدينة "روستوف" قبل أن يتحركوا في موكب عبر البلاد وهم ينقلون الدبابات والشاحنات المدرعة ويحطمون الحواجز التي أقيمت لمنعهم، وفقًا لرويترز.