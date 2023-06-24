بطلب من بوتين.. لوكاشينكو يتوسط لحل النزاع بين موسكو و"فاغنر"

أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، وبطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً مع قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، بحسب ما أفاد مكتب لوكاشينكو.

وقال المكتب، في بيان، إن "لوكاشينكو، وبالاتفاق مع الرئيس الروسي، أجرى محادثات مع بريغوجين، وإن الأخير وافق على اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة فاغنر في روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي هناك مشروع خيار مقبول لحل الموقف مع شركة فاغنر العسكرية الخاصة، مع ضمانات أمنية لمقاتليها".