تايوان ومصادر الردع الحقيقية.. على أمريكا طمأنة الصين

شدّدت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية على أهمّية الدّعم الأمريكي العسكري لتايوان، لكنّها أكدت على عدم كفايته لردع بكين، حيث ترى المجلة أن هناك مصادر ردع حقيقية تشمل ضرورة أن تطمئن واشنطن بكين، فعلى إدارة بايدن أن لا تكتفي "بمجرد التهديد".‎

في مقال تحليلي مطوّل قالت الصحيفة إن القوة المتنامية للمؤسسة العسكرية الصينية وموقفها "العدواني المتزايد" تجاه تايوان جعل من ردع الصّين في مضيق تايوان تحدياً غاية في الصعوبة.

ولفتت "فورين أفيرز" إلى ضرورة أن تدعم الولايات المتحدة جهود تايوان الرامية إلى تطوير "استراتيجية القنفذ" للدفاع عن نفسها، لكنها استدركت أن "ردع الصين لا يجب أن يقتصر على ترسانة الأسلحة أو الجنود على الأرض والطائرات والسفن والاستراتيجيات، لأنّ "التهديدات العسكرية وحدها قد تفشل في منع نشوب حرب بشأن تايوان".



وترى المجلة أن الاعتراف بوجود تهديد عسكري حقيقي من الصين يعد جزءا من استراتيجية الردع الناجحة، لكن الأمر يتطلب أيضا "ضمانات لإبعاد الخصوم المحتملين"، فكما كتب توماس شيلينج رجل الاقتصاد المتوّج بجائزة نوبل، فإن عبارة "خطوة أخرى وسأطلق النار" لا يمكن أن تشكل تهديدا رادعاً، إلا إذا كانت مصحوبة بتأكيد ضمني مفاده "وإذا توقفت، فلن أتوقف".



وأوضحت المجلة أنّ الأطراف الثلاثة المعنيين بمضيق تايوان لا تقدم لبعضها الضمانات الكافية.



وقالت المجلة إنه ولتعزيز الردع في تايوان، على واشنطن أن تشير بوضوح إلى أنها تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن في مضيق تايوان، كما يجب عليها تجنب "إعطاء الانطباع بأنها تتحرك نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية أو التحالف الدفاعي مع الجزيرة".



وأردفت فورين أفيرز: "إذا ما قامت الولايات المتحدة بالتهديد المشروط والموثوق برد عسكري (من قبل واشنطن وتايبيه) تجاه أي استخدام للقوة ضد الجزيرة، فإن ذلك يعتبر ضمانا من شأنه أن يساعد في منع حدوث الحرب".



