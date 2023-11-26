بكين وواشنطن تتبادلان الاتهامات بشأن سفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات في مطلع الأسبوع بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعدما أعلن الجيش الصيني أنه أبعد سفينة حربية أمريكية قالت البحرية الأمريكية إنها كانت تقوم بعملية روتينية لحرية الملاحة.

وقالت الصين إن الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي مسبب المخاطر الأمنية‭‭‭ ‬‬‬بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".

وعبر منشور في حسابها على تطبيق "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، قالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني أمس السبت، إن الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة الأمريكية.