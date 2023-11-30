رئيسة تايوان تستبعد غزوًا صينيًا في الوقت الحالي‎

استبعدت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، أن تكون الصين تعتزم القيام بغزو كبير للجزيرة في الوقت الحالي بسبب تحديات داخلية، وإن كانت بكين تحاول التأثير على انتخاباتها المقبلة.

وقالت وين خلال قمة ديلبوك 2023 في نيويورك، "أعتقد أن القيادة الصينية في هذه المرحلة مثقلة بالتحديات الداخلية التي تواجهها، أعتقد أن هذا ربما ليس الوقت المناسب لهم للتفكير في غزو كبير لتايوان".

وكانت تساي ترد على أسئلة بشأن مخاطر غزو، عقب اجتماع بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا هذا الشهر.

هدفت محادثات الزعيمين التي عُقدت على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) إلى منع تفاقم التوتر وتحوله إلى نزاع، لكن مواقف شي وبايدن بشأن ملف تايوان لا تزال متباعدة، وقال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إن إعادة التوحيد "لا يمكن وقفها".