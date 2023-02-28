اعتقال السيد الفرجاني القيادي البارز في "النهضة" التونسية

أوقف الأمن التونسي الإثنين القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني الذي يوصف بأنه "قائد الجهاز السري" للحركة الإسلامية.

يأتي ذلك استمرارا لحملة اعتقالات أمنية نفذتها السلطات شملت سياسيين بارزين معارضين للرئيس قيس سعيد.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، "إن القوات الأمنية اعتقلت السيد الفرجاني في قضية لها علاقة بقضية التآمر على أمن الدولة التي أوقف بسببها عدد من السياسيين ورجال الأعمال".

وأفاد المصدر أن توقيف الفرجاني جاء بأمر من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس التي أذنت بتوقيف القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.

وأكد المصدر أن التحقيق مع الفرجاني سيشمل عدة قضايا، أهمها التآمر على أمن الدولة وغسل أموال وتهرب ضريبي.

وجاء توقيف الفرجاني، بعد أيام من اعتقال السلطات التونسية نائب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي نور الدين البحيري وعلي العريض المتهمين في قضايا مختلفة.

كما يأتي في أعقاب صدور مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، وقادة آخرين بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".