موقع أمريكي: البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل بعد تعليقات محمود عباس أمام بوتين

وقال عباس: "نحن لا نثق بها ولا نعتمد عليها ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أمريكا هي الطرف الوحيد في حل المشكلة في الشرق الأوسط".

ثم أضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سعيد وراضٍ" عن دعم روسيا للفلسطينيين.

وقال إن "روسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا".

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين على القضية أن مسؤولي إدارة بايدن غاضبون وأوضحوا ذلك لمستشاري عباس.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع أكسيوس: "روسيا لا تؤيد العدالة والقانون الدولي، كما يتضح من التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة". في إشارة لقرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يدين ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن بوتين "بعيد كل البعد" عن نوع الشريك الدولي المطلوب للتصدي بشكل بناء للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال المتحدث: "على النقيض من ذلك، أظهر الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة بالبحث عن حلول خلاقة والعمل نحو السلام الدائم اللازم لتعزيز الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ولفت الموقع إلى أن تصريحات عباس تأتي بعد أسبوع من استضافة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في البيت الأبيض. كما التقى الشيخ مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان والعديد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين.

وكانت جولة الشيخ أول زيارة رسمية لمسؤول فلسطيني إلى واشنطن منذ ديسمبر 2017 عندما قرر الرئيس الفلسطيني مقاطعة البيت الأبيض بعد إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.