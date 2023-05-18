المستشار جمال رشدي يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل عودة سوريا وملفات قمة جدة

عودة سوريا

حول عودة سوريا للجامعة العربية، أكد رشدي أن القرار جاء بالاجماع ولم يكن هناك أي معارضة من قبل أي دولة ولا حتى تحفظ، الأمر الذي وصفه بـ"الإيجابي في العمل العربي المشترك"، مستدركا: "هناك دول لديها رؤى مختلفة ولكن من الواضح أن الدول أجمع اختارت الإرادة الجماعية".

مشاركة سوريا بالأمس بوفدها لأول مرة منذ 12 عاما شهد ترحيباً مصحوباً بأجواء إيجابية من الجميع، بحسب المتحدث رشدي، مشيراً إلى أن الكثير من مندوبي الجامعة أفصحوا بأنهم لم يكونوا سعداء برؤية مقعد سوريا شاغراً، وعبروا بأن "سوريا وإن لم تشغل مقعدها إلا أنها كانت في القلب والعقل".

وحول ما يتردد بوضع شروط أمام سوريا قبل شغل مقعدها في الجامعة، نفى رشدي: "كان الحديث عن التزامات واردة في بيان عمّان الذي جرى إعلانه بحضور وزير الخارجية السوري.. والدول الأعضاء في الجامعة العربية تنتظر نوعا من التجاوب الإيجابي مع مسائل تسوية الأزمة السورية لمعالجتها من جذورها".

أضاف رشدي: "عودة سوريا هي بداية لعملية، نتمنى أن تصل إلى مرحلتها النهائية عبر التسوية، وعودتها للجامعة لا تعني أن أزمتها حلت".

وبين: "هناك قرار اعتمده وزراء الخارجية وهو مرفوع للقادة في القمة يتعلق بتطورات الوضع في سوريا الذي يحدد مسارا للتعامل مع الأزمة السورية عبر انخراط عربي أكبر وبالتعامل مع تبعات الأزمة التي تجاوزت الحدود السورية".

في الإطار ذاته، وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أوضح رشدي أن هذه القضية شكلت هاجسا في الأردن ولبنان وغيرها من الدول، مستطرداً: "لا يمكن التعامل معها ومعالجتها سوى بالتجاوب والعمل المشترك مع الدول التي تعاملت مع اللاجئين لسنوات.. يجب تهيئة الظروف التي تسمح بعودة كريمة وطوعية للاجئين وهي عملية لن تتم بين عشية وضحاها".