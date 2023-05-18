قمة جدة تجدد الآمال بسياسة عربية جديدة عنوانها "صفر مشاكل"
تنعقد القمة العربية في جدة، يوم غد الجمعة، في ظل توترات بالمنطقة؛ فبينما تلوح في الأفق أجواء التصالح والوئام العربي متمثلة بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، إلا أن صراع الجنرالات في السودان ما زال قائمًا.
خلال العقد الماضي، ظلت حالة التوتر الأمني في المنطقة العربية قائمة، وهي الحالة التي أثَّرت على بعض العلاقات العربية العربية.
غير أن مراقبين يعتقدون أن هناك عوامل أسهمت في بث أجواء التصالح العربي أخيرًا ومنها عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرياض وطهران.
"فكفكة" القضايا المعقدة
ويرى آخرون أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، كان بوابة لعودة أجواء الوئام العربي، بعد أن توافد مسؤولون عرب إلى العاصمة السورية دمشق لتقديم الدعم والتضامن، بعد أن ترك الزلزال خسائر في الأرواح والممتلكات.
وتوج هذا التقدم على مسار الملف السوري وتبادل الزيارات أن شارك وفد سوريا في أعمال التحضير للقمة العربية للمرّة الأولى منذ أن غادرَت مقعدها قبل نحو 12 عامًا، ما أدى إلى قرار على صعيد وزراء خارجية العرب مفاده الإعلان الصريح عن عودة سوريا للجامعة العربية.
وكانت المملكة العربية السعودية وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد لحضور أعمال القمة العربية في جدة يوم غد الجمعة، ليعلن يوم أمس الأربعاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الرئيس سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.
ينظر مراقبون إلى أن عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرياض وطهران من شأنها أن تعمل على فكفكة الكثير من القضايا المعقدة، سواء ما تعلق منها في الملف الإيراني العراقي أو الملف الإيراني اللبناني او الملف الإيراني الحوثي.
وعلى صعيد الملف اليمني، بدأت أجواء التهدئة تلوح في الأفق بعد سنوات من الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية، أسفر عن الكثير من الضحايا.
وبدأت أجواء التهدئة تعود شيئًا فشيئًا، وتمثل ذلك في التاسع من أبريل الماضي بوصول مفاوضين إلى صنعاء - التي يسيطر عليها الحوثيون- من سلطنة عُمان وآخرون من المملكة العربية السعودية، للتفاوض مع المسؤولين في جماعة أنصار الله -الحوثي- للوصول إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.
تؤشر هذه الأجواء على عهد جديد ينتظر المنطقة قد يكون عنوانه "صفر مشاكل"، يفسح المجال للتركيز على قضايا أخرى، مثل: التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية نتيجة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى التحديات السياسية، مثل: القضية الفلسطينية التي تشهد تصعيدًا إسرائيليًّا، وملف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والملف الليبي واللبناني.
يعتقد مراقبون أن العالم العربي يحتاج إلى "تصفير الأزمات والمشاكل" بالنظر إلى التحديات التي تواجه العالم والتي تحتاج إلى تنسيق وتشاور عربي متواصل، وعلى مستوى عال للحد من تداعياتها من مثل تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي وغيرها من ملفات ضاغطة.
تحولات المنطقة
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الخليجي جاسم البديوي قال في تصريحات صحافية "إن التوقيت الزماني والمكاني للقمة العربية يشكل عاملًا حاسمًا في المخرجات المرتقبة للقمة بالنظر إلى ثقل السعودية في العمل الدبلوماسي العربي، فضلًا عن طبيعة الملفات المطروحة التي تتطلب تنسيقًا عربيًّا على مستوى عال، تبذل لأجله الرياض جهودًا مشهودة على أكثر من صعيد".
وأضاف أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده السعودية لهو دلالة واضحة على المكانة المرموقة التي تحظى بها إقليميًّا ودوليًّا، باعتبارها شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا لكل الدول، وعنصرًا أساسًا في أي معادلة إقليمية أو دولية تهدف إلى استتباب الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.
ولفت البديوي إلى أن "المنطقة شهدت تحولات عدة خلال الفترة الماضية، أبرزها عودة العلاقات بين الرياض وطهران، وهو الاتفاق الذي سيدخل المنطقة العربية مرحلة جديدة من مراحل التعاون العربي - الإيراني الذي ألقى بظلال إيجابية على عدد من الملفات الشائكة في المنطقة".
وأعرب عن تطلعاته الواثقة بأن تمثل قمة جدة انطلاقة جديدة في شكل ومضمون وكثافة وسرعة العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال الشعوب للبدء بعهد جديد يرتكز على مقومات التنسيق المشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار، إضافة إلى العمل العربي الجماعي لتحقيق عناوين المرحلة التنموية التي تنشدها الشعوب العربية في كنف السلام والاستقرار، وبما يضمن فرص التكامل العربي ويعزز القدرة على كسب رهانات الأمن الغذائي والتنمية الشاملة والمستدامة.
تحديات كبيرة
وكان مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان قال "إن أهمية انعقاد القمة في السعودية أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بديهي، بخاصة وأن الرياض لها ثقلها ومكانتها الكبيرة في ظل سياستها المعتدلة".
وأضاف: "يأمل الجميع في أن تكون ’قمّة جدّة‘ فاتحة لمرحلة جديدة من أجواء التفاؤل التي تسيطر على الجميع"، مؤكدًا: "نسعى جميعًا إلى تجاوز السنوات العجاف التي عاشتها أمتنا العربية لننطلق إلى مرحلة جديدة يسودها التفاهم والحوار والتواصل والاحترام المتبادل.
وخلال الاجتماع الذي انعقد يوم أمس لتسليم الرئاسة للمملكة العربية السعودية، دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لحل الخلافات العربية، موضحًا مساعي القمة القادمة لتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض التوحد لمواجهتها، مشدداً أن على الجميع ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول من خلال العمل المشترك.