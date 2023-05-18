قمة جدة تجدد الآمال بسياسة عربية جديدة عنوانها "صفر مشاكل"

تنعقد القمة العربية في جدة، يوم غد الجمعة، في ظل توترات بالمنطقة؛ فبينما تلوح في الأفق أجواء التصالح والوئام العربي متمثلة بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، إلا أن صراع الجنرالات في السودان ما زال قائمًا.

خلال العقد الماضي، ظلت حالة التوتر الأمني في المنطقة العربية قائمة، وهي الحالة التي أثَّرت على بعض العلاقات العربية العربية.

غير أن مراقبين يعتقدون أن هناك عوامل أسهمت في بث أجواء التصالح العربي أخيرًا ومنها عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرياض وطهران.

"فكفكة" القضايا المعقدة

ويرى آخرون أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، كان بوابة لعودة أجواء الوئام العربي، بعد أن توافد مسؤولون عرب إلى العاصمة السورية دمشق لتقديم الدعم والتضامن، بعد أن ترك الزلزال خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتوج هذا التقدم على مسار الملف السوري وتبادل الزيارات أن شارك وفد سوريا في أعمال التحضير للقمة العربية للمرّة الأولى منذ أن غادرَت مقعدها قبل نحو 12 عامًا، ما أدى إلى قرار على صعيد وزراء خارجية العرب مفاده الإعلان الصريح عن عودة سوريا للجامعة العربية.

وكانت المملكة العربية السعودية وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد لحضور أعمال القمة العربية في جدة يوم غد الجمعة، ليعلن يوم أمس الأربعاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الرئيس سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

ينظر مراقبون إلى أن عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرياض وطهران من شأنها أن تعمل على فكفكة الكثير من القضايا المعقدة، سواء ما تعلق منها في الملف الإيراني العراقي أو الملف الإيراني اللبناني او الملف الإيراني الحوثي.

وعلى صعيد الملف اليمني، بدأت أجواء التهدئة تلوح في الأفق بعد سنوات من الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية، أسفر عن الكثير من الضحايا.