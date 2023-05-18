الأسد يتوجه إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان الرئيس الأسد قد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية التي ستنطلق أعمالها غدا الجمعة.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية تبنت، في 7 أيار/مايو الجاري، قرارا بعودة سوريا لمقعدها، بعد غياب دام نحو 12 عاما.